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/ ©BMI / Gerd Pachauer
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen sind Tatortermittler und vermutlich eine männliche Leiche.
Am Friedhof Baumgarten in Wien-Penzing soll die 14-Jährige eine 64-jährige Frau erstochen haben.
Wien
17/04/2026
Am 23. Februar

64-Jährige getötet: Gutachten ist da, Jugendliche (14) zurechnungsfähig

Am 23. Februar soll eine 14-Jährige eine Frau mit einem Taschenmesser am Friedhof Baumgarten in Wien-Penzing erstochen haben. Zum Tatzeitpunkt war sie zurechnungsfähig, zeigt nun ein Gutachten.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(164 Wörter)

Schreckliche Szenen haben sich am Abend des 23. Februar 2026 am Friedhof Baumgarten abgespielt. Eine 64-jährige Frau wurde erstochen, die Tatverdächtige ist ein 14-jähriges Mädchen. Ein Gutachten der Kinder- und Jugendpsychiaterin ist nun zu dem Schluss gekommen, dass die Jugendliche zurechnungsfähig war. Damit muss sie mit einer Mordanklage rechnen, womit ihr bis zu zehn Jahre Haft drohen.

Was das Gutachten noch so zeigt

Das Gutachten besagte weiter, dass die 14-Jährige unter dem Einfluss einer schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung stand, das Unrecht ihrer Tat aber einsehen konnte, berichten mehrere Medien. Außerdem würde die Gefahr bestehen, dass gleichartige Delikte wieder begangen werden könnten, heißt es im Gutachten. Im Falle einer Verurteilung würde die Jugendliche wohl in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht werden. Genau in einem solchen ist sie auch aktuell schon. Die Unterbringung ist vorerst bis 20. Mai rechtswirksam. Für die 14-Jährige gilt die Unschuldsvermutung.

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