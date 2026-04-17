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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Einbrecher stehlen Wertgegenstände.
Die Einbrecher waren gerade im Vorraum der Wohnung, als sie vom Inhaber angetroffen wurden.
Wien / 7. Bezirk
17/04/2026
Nacht auf Donnerstag

Einbrecher von Wiener überrascht: Flucht endet mit drei Festnahmen

In der Nacht auf Donnerstag, 16. April 2026 gegen 3.30 Uhr, wurde die Polizei nach Wien-Neubau gerufen. Dort haben sie drei Personen nach einem Einbruchsdiebstahl festgenommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)

Bei den drei Festgenommenen handelte es sich um eine 31-jährige Polin, einen 39-jährigen Mann (Staatsangehörigkeit noch ungeklärt) und einen 26-jährigen Österreicher. Die drei stehen im Verdacht, einen Schlüsselsafe zu einer Wohnung aufgebrochen und schließlich dort eingebrochen zu sein. Der 42-jährige Wohnungsinhaber wurde dadurch geweckt und traf die mutmaßlichen Täter im Vorzimmer an.

Landeskriminalamt ermittelt nun

Die drei flüchteten, wurden allerdings von der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei den dreien stellten die Beamten einen Schraubenzieher, gestohlene Schuhe, den aufgebrochenen Schlüsselsafe und eine geringe Menge an Drogen sicher. Das Landeskriminalamt hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

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