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/ ©Roman Pfeiffer
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Vienna City Marathon von oben.
Am kommenden Wochenende findet der diesjährige Vienna City Marathon statt.
Wien
17/04/2026
Am Wochenende

Hunderte Polizisten sollen für reibungslosen Vienna City Marathon sorgen

Jahr für Jahr gibt es für den Vienna City Marathon ein komplexes, im Zusammenspiel mit allen beteiligten Organisationen ausgearbeitetes Einsatz- und Sicherheitskonzept der Polizei. So natürlich auch dieses Jahr.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(170 Wörter)

Das Konzept der Polizei wird dabei stetig an die gegebenen nationalen und geopolitischen Umstände angepasst. Am 17. April 2026 machte sich etwa Innenminister Gerhard Karner mit einigen hohen Polizei-, Organisations- und Rettungsvertretern am Rathausplatz ein Bild über die Maßnahmen. „Der Vienna City Marathon ist eine der traditionsreichsten und größten Sportveranstaltungen Österreichs und findet heuer bereits zum 43. Mal statt“, so Karner. Rund 49.000 Läufer und hunderttausende Zuseher werden erwartet. Und der Innenminister weiß: „Für die Durchführung eines derartigen Events bedarf es einer umfassenden Vorbereitung. Sowohl durch den Veranstalter, aber auch durch die beteiligten Blaulichtorganisationen.“

Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist Innenminister Gerhard Karner mit Zetteln in der Hand bei einer Parlamentssitzung.
©Parlamentsdirektion/Ulrike Wieser
Innenminister Gerhard Karner: „Für die Durchführung eines derartigen Events bedarf es einer umfassenden Vorbereitung.“

Sperren, Sicherheitsüberprüfungen und Gefährdungseinschätzungen

Mehrere hundert Polizisten stehen für die Sicherheit von sowohl Läufern als auch Zusehern vor Ort im Einsatz. Maßnahmen, die man ergreift, sind unter anderem diverse Sperren im öffentlichen Bereich, Sicherheitsüberprüfungen und Gefährdungseinschätzungen. Außerdem werden zusätzlich zum Sicherheitskonzept des Veranstalters noch weitere, umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen seitens der Polizei getroffen.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einige Läufer beim Vienna City Marathon von halbunten.
©Roman Pfeiffer |
Sowohl die Sicherheit von Zusehern als auch von Läufern steht im Mittelpunkt.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einige Läufer beim Vienna City Marathon.
©Roman Pfeiffer |
Dafür sind beim Vienna City Marathon 2026 wieder hunderte Polizisten vor Ort.
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