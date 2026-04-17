Hunderte Polizisten sollen für reibungslosen Vienna City Marathon sorgen

Jahr für Jahr gibt es für den Vienna City Marathon ein komplexes, im Zusammenspiel mit allen beteiligten Organisationen ausgearbeitetes Einsatz- und Sicherheitskonzept der Polizei. So natürlich auch dieses Jahr.

Das Konzept der Polizei wird dabei stetig an die gegebenen nationalen und geopolitischen Umstände angepasst. Am 17. April 2026 machte sich etwa Innenminister Gerhard Karner mit einigen hohen Polizei-, Organisations- und Rettungsvertretern am Rathausplatz ein Bild über die Maßnahmen. „Der Vienna City Marathon ist eine der traditionsreichsten und größten Sportveranstaltungen Österreichs und findet heuer bereits zum 43. Mal statt“, so Karner. Rund 49.000 Läufer und hunderttausende Zuseher werden erwartet. Und der Innenminister weiß: „Für die Durchführung eines derartigen Events bedarf es einer umfassenden Vorbereitung. Sowohl durch den Veranstalter, aber auch durch die beteiligten Blaulichtorganisationen.“

©Parlamentsdirektion/Ulrike Wieser Innenminister Gerhard Karner: „Für die Durchführung eines derartigen Events bedarf es einer umfassenden Vorbereitung.“

Sperren, Sicherheitsüberprüfungen und Gefährdungseinschätzungen

Mehrere hundert Polizisten stehen für die Sicherheit von sowohl Läufern als auch Zusehern vor Ort im Einsatz. Maßnahmen, die man ergreift, sind unter anderem diverse Sperren im öffentlichen Bereich, Sicherheitsüberprüfungen und Gefährdungseinschätzungen. Außerdem werden zusätzlich zum Sicherheitskonzept des Veranstalters noch weitere, umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen seitens der Polizei getroffen.