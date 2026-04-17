Martha Schultz ist neue Präsidentin des Österreichischen Wirtschaftsbundes

Martha Schultz wurde bei der Generalversammlung in Wien mit großer Mehrheit zur neuen Präsidentin des Österreichischen Wirtschaftsbundes gewählt.

Martha Schultz wurde bei der heutigen Generalversammlung des Österreichischen Wirtschaftsbundes mit 99,3 Prozent zur Präsidentin gewählt. In der Stage 3 in Wien versammelten sich 170 Delegierte aus allen Bundesländern. 169 Delegierte stimmten für Martha Schultz als neue Wirtschaftsbund-Präsidentin.

Martha Schultz: Neue Präsidentin des Österreichischen Wirtschaftsbundes

Darüber hinaus nahmen zahlreiche hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Industrie und Politik an der Generalversammlung teil, u. a. der Zweite Nationalratspräsident Peter Haubner, die Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer, Klaudia Tanner und Claudia Bauer, die Staatssekretäre Barbara Eibinger-Miedl, Elisabeth Zehetner und Alexander Pröll, ÖVP-Klubobmann August Wöginger, ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti, Vize-Generalsekretär der Industriellenvereinigung Peter Koren, Bundeskanzler a. D. Karl Nehammer und der ehemalige Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl. „Eine starke Stimme im Wirtschaftsbund bedeutet eine starke Stimme in der Volkspartei, in der Regierung und im Parlament. Diese wollen wir in Zukunft noch sichtbarer und hörbarer machen. Meine Vision ist ein starker Wirtschaftsbund, der den Mut hat, klare Positionen zu beziehen, Prioritäten formuliert und mit Weitblick die notwendigen Schritte für den Erhalt des Wirtschaftsstandorts einfordert“, sagt die neu gewählte Wirtschaftsbund-Präsidentin Martha Schultz.

Eine Unternehmerin übernimmt Verantwortung für Unternehmen

„Mit Martha Schultz als Präsidentin übernimmt eine Unternehmerin Verantwortung für Unternehmerinnen und Unternehmer. Sie spricht aus Erfahrung, kennt die Herausforderungen aus erster Hand und spricht die Sprache der Betriebe. Gemeinsam werden wir den Wirtschaftsbund kraftvoll weiterentwickeln und die Anliegen unserer Unternehmerinnen und Unternehmer noch stärker vertreten“, so Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf. Martha Schultz setzt bei ihrem gesamten Team auf geballte unternehmerische Kraft. Neben ihrer Generalsekretärin, der erfolgreichen Unternehmerin und ÖVP-Wirtschafts- und Industriesprecherin Tanja Graf, wird sie von ihren beiden Stellvertretern Barbara Eibinger-Miedl, Staatssekretärin für Finanzen, und Andreas Wirth, ebenfalls Unternehmer und Obmann des Wirtschaftsbundes Burgenland, unterstützt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2026 um 14:45 Uhr aktualisiert