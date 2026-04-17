CO2-neutraler Fuhrpark: E-Fahrzeugflotte der 48er wächst weiter

Die Umstellung auf emissionsfreie Mobilität in der städtischen Fahrzeugflotte der 48er nimmt weiter Fahrt auf. Von insgesamt 989 Fahrzeugen sind bereits 172 elektrisch unterwegs, zusätzlich ist ein Wasserstofffahrzeug im Einsatz. Damit ist bereits fast ein Fünftel der Flotte emissionsfrei. Mit seinen knapp 1.000 Fahrzeugen zählt der städtische Fuhrpark zu den vielfältigsten in Österreich: Von Müllsammelfahrzeugen über Geräteträger bis hin zu Pritschenfahrzeugen und PKW.

Klares Ziel: CO₂-neutraler Fuhrpark

Der Umstieg auf emissionsfreie Antriebe wird konsequent vorangetrieben. „Unser Ziel ist klar: ein CO₂-neutraler Fuhrpark! Mit der laufenden Erweiterung der Fahrzeugflotte der Stadt – aktuell um zehn neue E-Müllfahrzeuge – setzten wir ein deutliches Zeichen auf dem Weg dorthin“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Künftig sollen – wo technisch möglich – keine neuen Diesel- oder Benzinfahrzeuge mehr angeschafft werden.

Über 100 Jahre Erfahrung mit Elektromobilität

Die MA 48 verfügt über eine lange Tradition in der Elektromobilität: Bereits 1925 waren erste Elektrowagen im Einsatz, seit 1992 nutzen die 48er Elektrofahrzeuge punktuell im Regelbetrieb, seit 2019 auch die damals ersten E-Müllautos Österreichs. Die Erfahrungen aus dem täglichen Betrieb fließen laufend in die Weiterentwicklung der Flotte ein, auch, um die Ver- und Entsorgungssicherheit in Krisenzeiten zu gewährleisten. Bei Stromausfällen oder Überschwemmungen beispielsweise muss die Einsatzfähigkeit sichergestellt sein. Solange dies mit emissionsfreien Fahrzeugen nicht möglich ist, sind konventionell betriebene Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen erforderlich. Die Umstellung bleibt herausfordernd, da für manche Spezialfahrzeuge noch keine emissionsfreien Alternativen verfügbar sind und der Ausbau der Lade- und Tankinfrastruktur weiter voranschreiten muss. Konventionelle Fahrzeuge und entsprechende Tankinfrastruktur bleiben so lange im Einsatz, bis für alle Einsatzbereiche geeignete emissionsfreie Alternativen verfügbar sind. „Mit der konsequenten Weiterentwicklung der E-Flotte stärkt Wien nicht nur den Klimaschutz, sondern auch den Wirtschafts- und Innovationsstandort. Wer jetzt umstellt, schafft Vorteile für Umwelt, Stadt und Bevölkerung,“ so Klimastadtrat Czernohorszky.