Klimaschutz im Fokus: Frühjahrstagung österreichischer Kontrolleinrichtungen

Bei der 141. Tagung des Fachausschusses für Kontrollamtsangelegenheiten des Österreichischen Städtebundes in Amstetten stand Mitte April 2026 der kommunale Klimaschutz im Mittelpunkt. Unter dem Vorsitz von Werner Sedlak, Direktor des Wiener Stadtrechnungshofes, diskutierten Vertreterinnen und Vertreter österreichischer Kontrolleinrichtungen über aktuelle Herausforderungen, Prüfmethoden und neue gesetzliche Rahmenbedingungen.

Frühjahrstagung österreichischer Kontrolleinrichtungen: Klimaschutz im Fokus

Die Veranstaltung wurde von zahlreichen Fachvorträgen geprägt. Im Fokus standen unter anderem kommunales Klima- und Energiemanagement, Anpassungsstrategien an den Klimawandel in Städten sowie praxisnahe Beispiele wie das „Schwammstadt-Prinzip“. Auch Bürgerbeteiligung im Kontext von Klimaschutzmaßnahmen wurde als wichtiger Baustein für zukünftige Stadtentwicklung hervorgehoben. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der zunehmenden Bedeutung von Kontrolle und Transparenz in Zeiten angespannter öffentlicher Budgets. Dabei wurde betont, dass ein sorgsamer Umgang mit Steuergeldern gerade im Bereich kommunaler Klimainvestitionen besonders wichtig sei. Auch das seit September 2025 geltende Informationsfreiheitsgesetz sowie die wachsenden Möglichkeiten der Datenanalyse in der Prüfungsarbeit wurden thematisiert. Neben den Fachinhalten bot die Tagung auch Einblicke in aktuelle Projekte und Entwicklungen in den Städten. Den Abschluss bildeten ein Besuch der Niederösterreichischen Landesausstellung 2026 im Landesklinikum Mauer sowie ein Rahmenprogramm, das den Austausch der Teilnehmenden zusätzlich vertiefte.