Stadt Wien ehrt Porzellankünstlerin Ursula Klasmann.

Seit über 80 Jahren lebt und arbeitet Ursula Klasmann in Wien. Sie wurde am 4. Dezember 1930 als Tochter einer deutsch-estnischen Familie in Tallinn geboren. Nach der Annexion Estlands durch die Sowjetunion 1940 flüchtete die Familie im darauf folgenden Jahr über Berlin nach Wien. Klasmann wurde in Wien Teil der Rundfunkspielschar und gestaltete Kinderstundensendungen. Während der Intensivierung der Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg verbrachte sie im Rahmen der Kinderlandverschickung einige Zeit in der Slowakei. Das Kriegsende erlebte sie wieder in Wien.

Von 1950 bis 1955 studierte Klasmann an der Wiener Kunstgewerbeschule (heute: Universität für angewandte Kunst) in der Klasse für industrielle und gewerbliche Entwürfe beim Architekten Oswald Haerdtl. Bereits für ihr Diplom wurde sie mit einem Würdigungspreis ausgezeichnet. Seit 1955 war Klasmann mehrere Jahrzehnte lang als Designerin maßgeblich für die Modernisierung der Produktpalette des Wiener Traditionsunternehmens „Porzellanmanufaktur Augarten“ verantwortlich.

Ihr 1960 auf der Triennale in Mailand präsentiertes großes Speiseservice (Form 75) wurde 1965 auf der Handwerksmesse in München preisgekrönt. Darüber hinaus wurden in ihrer bis 1985 währenden künstlerischen Designtätigkeit weitere 19 Dekore und 19 verschiedene Einzelformen in die Produktion der Porzellanmanufaktur Augarten aufgenommen. Das Polnische Institut Wien zeigte 2021 ein von Klasmann entworfenes Service in der Ausstellung „Menschen in der Porzellanfabrik“. Die Porzellanmanufaktur Augarten widmete ihrer langjährigen Designerin zum 90. Geburtstag eine Sonderausstellung im hauseigenen Museum.