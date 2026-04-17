Bis zu 22 Grad: So wird das Wetter in Wien am Samstag

Der Tag beginnt meist sonnig und freundlich, bevor sich im Verlauf des Nachmittags vereinzelt Quellwolken bilden. Insgesamt bleibt das Wetter aber stabil und frühlingshaft mild mit nur schwachem Wind.

Am Samstag präsentiert sich das Wetter in Österreich überwiegend freundlich. Bis zur Mittagszeit scheint häufig die Sonne, im weiteren Verlauf bilden sich lediglich vereinzelt harmlose Quellwolken, die den freundlichen Gesamteindruck kaum trüben. Regen ist nicht in Sicht, es bleibt weitgehend trocken. Der Wind weht schwach aus nördlichen Richtungen und sorgt für stabile Verhältnisse. Die Temperaturen starten am Morgen bei rund 8 Grad und steigen im Tagesverlauf auf angenehme Höchstwerte bis zu 22 Grad an.