Jahrelang zu wenig verdient: Österreicherin bekommt 14.340 Euro

Über Jahre hinweg ist eine Burgenländerin unter dem Kollektivvertrag bezahlt worden. Die Arbeiterkammer schritt daraufhin ein und verhalf der Frau einer Nachzahlung von nicht weniger als rund 14.340 Euro.

Jahrelang hat eine Burgenländerin weniger bekommen, als im Kollektivvertrag für sie eigentlich vorgesehen.

Jahrelang hat eine Burgenländerin weniger bekommen, als im Kollektivvertrag für sie eigentlich vorgesehen.

Wie die Arbeiterkammer (AK) Burgenland nun zusammenfasst, hat man im Vorjahr fast 21 Millionen Euro für die Arbeitnehmer im Bundesland erkämpft – und das in 58.280 Beratungen. „Hinter jeder dieser Zahlen steht ein persönliches Schicksal. Menschen, die aufgrund einer Insolvenz ihren Job verlieren, denen zu wenig Lohn oder Gehalt bezahlt wird oder deren Überstunden falsch oder gar nicht berechnet werden“, so der burgenländische AK-Präsident Gerhard Michalitsch. Eines ist ihm außerdem klar: „Unsere AK-Expert:innen hatten 2025 alle Hände voll zu tun.“ Und die AK gibt im Rückblick auch gleich ein Beispiel, wie ihre Arbeit im Burgenland konkret gewirkt hat.

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AK-„Besuch“ ist für Burgenländerin bares Geld wert

Wegen eines Betriebsübergangs hat sich eine Arbeitnehmerin nämlich bei den AK-Experten beraten lassen und sich erkundigt. Womit sie wohl nicht gerechnet hatte, war, dass dieser Besuch für sie bares Geld wert sein wird. Bei der Beratung wurde nämlich aufgedeckt, dass die Frau zu wenig bezahlt bekommen hat. Und das nicht über Monate sondern über Jahre hinweg.

Burgenländerin wird jahrelang „unter“ Kollektivvertrag bezahlt

Eigentlich hätte man ihr nämlich Vordienstzeiten anrechnen müssen. Diese hätten sie kollektivvertraglich und gehaltstechnisch deutlich besser da stehen lassen, weiß man bei der AK. Der Arbeitgeber hat diese Zeiten aber nicht berücksichtigt. Wie groß der Schaden ist, der der Frau dadurch entstanden ist, zeigt sich nach dem Einschreiten der Arbeiterkammer. Dieses hatte nämlich eine Nachzahlung an die Burgenländerin in Höhe von rund 14.340 Euro zur Folge.