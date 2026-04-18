Skip to content
Region auswählen:
/ ©Google Streetview
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Kreuzung, an der der Unfall geschehen ist.
Der Unfall ist im Kreuzungsbereich der Vinzengasse mit der Kreuzgasse geschehen.
Wien / 18. Bezirk
18/04/2026
Freitagnachmittag

Junge Radfahrerin bei Unfall auf Kreuzung lebensgefährlich verletzt

Gegen 15.30 Uhr ist Freitagnachmittag eine junge Radfahrerin bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Wien-Währing lebensgefährlich verletzt worden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)

Freitagnachmittag ist es im Kreuzungsbereich der Kreuz- mit der Vinzenzgasse in Wien-Währing zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Autofahrerin dürfte laut ersten Ermittlungen in der Kreuzgasse stadtauswärts gefahren sein, aus unbekannten Gründen stürzte dann eine 26-jährige Radfahrerin im Kreuzungsbereich und krachte gegen den entgegenkommenden Wagen. Die junge Frau wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrsunfallkommando hat den Unfall aufgenommen, berichtet die Polizei abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: