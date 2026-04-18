Junge Radfahrerin bei Unfall auf Kreuzung lebensgefährlich verletzt

Freitagnachmittag ist es im Kreuzungsbereich der Kreuz- mit der Vinzenzgasse in Wien-Währing zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Autofahrerin dürfte laut ersten Ermittlungen in der Kreuzgasse stadtauswärts gefahren sein, aus unbekannten Gründen stürzte dann eine 26-jährige Radfahrerin im Kreuzungsbereich und krachte gegen den entgegenkommenden Wagen. Die junge Frau wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrsunfallkommando hat den Unfall aufgenommen, berichtet die Polizei abschließend.