Auf frischer Tat ertappt: Einbruchsversuche in Favoriten aufgeflogen

Am Freitag gegen 8 Uhr früh wurde eine fremde Person im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in Favoriten (10. Bezirk, Wien) bemerkt. Deshalb wurde die Polizei gerufen. „Laut Hausparteien soll sich eine Unbekannte versucht haben Zutritt zu mehreren Wohnungen zu verschaffen“, informiert die Polizei. Die Beamten konnten schließlich eine Frau, auf welche die Beschreibung zutraf, im vierten Stock des Hauses antreffen.

Schraubenzieher und Diebesgut sichergestellt

Die 36-jährige Österreicherin hatte dabei einige Taschen bei sich. Bei einer Personsdurchsuchung konnten bei der Frau drei Schraubenzieher vorgefunden und sichergestellt werden. Bei weiterer Abklärung der Situation stellte sich außerdem heraus, dass die Gegenstände in den Taschen aus einer nicht versperrten Abstellkammer im Stiegenhaus stammten. „Weiters wiesen einige Wohnungstüren Kerbspuren auf“, heißt es.

Wiederholungstäterin? Ermittlungen laufen

Die 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Bei der Tatverdächtigen konnte auch ein Abholschein eines Paketzustelldienstes vorgefunden werden. Aufgrund der Adresse auf dem Abholschein konnte ermittelt werden, dass es auch dort bereits Anfang April mehrfach zu Einbruchsdiebstählen in Kellerabteile gekommen war. „Ob die 36-Jährige damit in Verbindung steht ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, welche durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, geführt werden“, betont die Polizei. Die Frau wurde auf freiem Fuß angezeigt.