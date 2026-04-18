Messer, Schläge: Männer wollen Schwester abholen – Situation eskaliert

In Wien-Meidling ist Freitagabend, am 17. April 2026 gegen 19.50 Uhr, die Polizei gerufen worden, weil ein Familienstreit komplett eskaliert ist. Ein 37-jähriger Mann wurde festgenommen.

Zwischen dem 37-jährigen Kosovaren und seinen beiden Schwagern soll es Freitagabend laut Polizei zu Meinungsverschiedenheiten gekommen sein. Die Brüder (27 und 30 Jahre alt) wollten ihre Schwester abholen, der Lebensgefährte war damit wohl nicht einverstanden. Erst war der Streit nur verbal, dann wurde die Auseinandersetzung auch körperlich. Der 37-Jährige soll den jüngeren der Brüder mit einem Messer verletzt haben, der 30-jährige Österreicher verletzte den Freund seiner Schwester mit Schlägen.

37-Jähriger auf freiem Fuß angezeigt

Die Polizei nahm schließlich den 37-Jährigen noch an Ort und Stelle fest. Sowohl er als auch der jüngere Bruder wurden von der Rettung erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Festgenommene wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt, gegen ihn wurde ein Betretungs-, Annäherungs- und vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.