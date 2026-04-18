Quartett raubt Jugendliche aus, Polizei findet sie

Ein 13- und ein 15-Jähriger waren vor einigen Wochen, am 24. März 2026 gegen 20.30 Uhr, im Bereich des Bahnhofs Heiligenstadt unterwegs und wurden dort von vier vorerst unbekannten Jugendlichen angesprochen. Einer von ihnen soll vom 15-Jährigen schließlich Geld gefordert haben, doch dieser hatte nicht viel bei sich. Dafür zeigte er ihnen sogar die Geldtasche. Als er das machte, versuchte einer der Tatverdächtigen, dem Opfer die Geldtasche zu entreißen, ein zweiter der Beschuldigten schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Danach flüchteten sie mit einer geringen Bargeldsumme.

Zwei Burschen festgenommen, einer war schon in Haft

Beamten des Landeskriminalamts ist es nun gelungen, die Tatverdächtigen auszuforschen. Bei ihnen handelt es sich um einen strafunmündigen Burschen, der auf freiem Fuß angezeigt wurde, einen 14- und zwei 15-Jährige (aus Österreich und Afghanistan). Die beiden Österreicher (14 und 15 Jahre alt) wurden Anfang April vorläufig festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Der Afghane (15 Jahre alt) war zum Zeitpunkt der Ausforschung aufgrund anderer Delikte bereits in Haft, heißt es seitens der Polizei abschließend.