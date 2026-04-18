Zehn Kilometer Öl-Chaos: 35 Feuerwehrmänner im Einsatz

Weil eine Holz-Erntemaschine massenhaft Hydrauliköl verlor, standen am Samstagvormittag 35 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren im Einsatz. Die Ölspur zog sich durch mehrere Ortschaften.

Ein technischer Defekt an einem Harvester (Holz-Erntemaschine) löste am Samstagvormittag einen Einsatz aus. Eine rund zehn Kilometer lange Ölspur zog sich von Thaya über Jarolden und Hollenbach bis nach Dietmanns.

35 Einsatzkräfte im Kampf gegen den Schadstoff

„Gegen 10 Uhr wurden die Feuerwehren zu Hilfe gerufen. Die Einsatzkräfte mussten den Schadstoff binden und anschließend händisch wieder zusammenkehren“, so das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung. „Neben den Feuerwehren Thaya, Jarolden, Hollenbach und Dietmanns waren die Polizei und die Straßenmeisterei am Einsatz beteiligt“. Um die Mittagszeit konnten die Arbeiten abgeschlossen werden.