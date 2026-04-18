Wiener Wickelrucksack: „Frühe Hilfe für 10.000 Familien pro Jahr“

Der Wiener Wickelrucksack hat eine lange Tradition, die bis ins Jahr 1927 zurückreicht. Doch während man früher vor allem Windeln und Strampler einpackte, geht es heute um eine ganz neue Gefahr: Digitale Medien.

Ab sofort wird jede der rund 10.000 Taschen pro Jahr mit der Infobroschüre „Bildschirmfrei von Null bis Drei“ bestückt, so in einer aktuellen Aussendung. Warum das Ganze? Aktuelle medizinische Erkenntnisse sind alarmierend. Wenn Babys und Kleinkinder zu früh auf Bildschirme starren, fehlen ihnen entscheidende Erfahrungen wie Blickkontakt, Bewegung und echte Interaktion. Die Folgen sind laut Experten:

Kinder sprechen deutlich später oder weniger.

Eingeschränkte Interaktion mit der Umwelt.

Es treten Symptome auf, die wie ADHS oder Autismus wirken, obwohl keine Grunderkrankung vorliegt.

Das Risiko für späteres problematisches Medienverhalten steigt massiv.

„Wir verstehen den Druck der Eltern“

Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling betonten bei der Präsentation, dass man Eltern nicht belehren, sondern unterstützen wolle. „Eltern stehen heute unter enormem Druck. Digitale Medien sind im Alltag oft eine kurzfristige Entlastung – das verstehen wir. Gerade deshalb ist es unsere Verantwortung, offen über die gesundheitlichen Folgen zu sprechen und Eltern mit klarer Orientierung zu unterstützen, statt sie allein zu lassen“, so Königsberger-Ludwig. Ähnlich wie beim Rauchen in der Wohnung setzt die Stadt Wien auf Aufklärung statt Gesetze. Da die ersten drei Lebensjahre die sensibelste Phase für die Gehirnentwicklung sind, soll die Broschüre von Safer Internet den Eltern eine klare Orientierung geben. Ziel ist es, den „Säuglingswäschepaketen“ von früher einen modernen, gesunden Start ins Leben zur Seite zu stellen.