Am Sonntag: Nach sonnigem Vormittag ziehen in Wien Schauer auf

Wer am Sonntag in Wien etwas im Freien geplant hat, sollte die frühen Stunden nutzen. Laut den Experten der GeoSphere Austria startet der Tag zwar freundlich, doch pünktlich zum Nachmittag schlägt das Wetter um.

Der Sonntag startet in der Bundeshauptstadt noch von seiner Schokoladenseite. Die Experten der GeoSphere Austria prognostizieren für die frühen Stunden ein recht angenehmes Bild: „Am Vormittag ist es noch freundlich und die Sonne scheint zeitweise.“ Bereits um die Mittagszeit nimmt die Bewölkung rasch zu und verdrängt die Sonne. „Bis zum Nachmittag werden die Wolken dann immer dichter und Regenschauer ziehen auf“, warnen die Meteorologen. Auch Gewitter können dann nicht ausgeschlossen werden. Neben dem Regen gesellt sich am Nachmittag auch der Wind dazu. Laut GeoSphere „frischt er spürbar auf, dazu sind einzelne stärkere Böen möglich.“ Die Frühwerte liegen bei rund 9 Grad. Tagsüber bei milde 20 Grad.