Wohnen in Wien: Immer teurer und Angebote werden knapper

Passend zur Inflation sind auch die Preise am Wohnungsmarkt in fast allen wesentlichen Segmenten gestiegen, das zeigt ein aktueller Immobilienpreisspiegel. Sowohl bei Eigentumswohnungen als auch bei Reihenhäusern, Einfamilienhäusern und Mieten haben sich die Werte gegenüber dem Vorjahr erhöht. Aus Sicht der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Wien ist der Preisanstieg ein Signal dafür, dass sich das Angebot am Wohnungsmarkt zunehmend verknappt.

Was kostet es in Wien zu Wohnen?

Besonders bei gebrauchten Eigentumswohnungen ist die Nachfrage gestiegen: Durchschnittlich liegen die Preise bei 3.810,48 Euro pro Quadratmeter und damit um 3,2 Prozent höher als im Jahr davor. Bei Eigentumswohnungen im Erstbezug sind es 5.430,61 Euro pro Quadratmeter (+2,68 Prozent). Auch bei Reihenhäusern sieht es nicht anders aus: Mit einem Plus von 2,86 Prozent liegt der Preis pro Quadratmeter bei 3.193,87 Euro. Bei Einfamilienhäusern sind es 3.327,35 Euro pro Quadratmeter (+1,87 Prozent). Bei den Mietwohnungen liegt die durchschnittliche Nettomiete bei etwa 11,81 Euro pro Quadratmeter, was wiederum einem Anstieg von 2,07 Prozent entspricht. Auch Baugrundstücke haben sich weiter verteuert und liegen bei etwa 970,47 Euro pro Quadratmeter.

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Experten warnen vor Entwicklung des Wohnungsmarktes

„Die steigenden Preise sind ein klares Warnsignal: Das Wohnungsangebot in Wien verknappt sich zusehends – sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung des Bestands“, warnt Michael Pisecky, Obmann der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Wien. AuchClemens Biffl Bauträger-Sprecher der Immobilientreuhänder Wien mahnt vor der aktuellen Entwicklung des Marktes. „Wenn zu wenig neuer Wohnraum geschaffen und zugleich zu wenig im Bestand saniert und aktiviert wird, verschärft sich der Druck auf den Markt weiter. Die Folgen sind zunehmend steigende Preise, sinkende Verfügbarkeit und Belastungen für Wohnungssuchende“, betont er.

„Der Wiener Immobilienmarkt steht jetzt langsam tatsächlich an der Kippe“

Der Immobilienpreisspiegel 2026 zeigt für Wien eine klare Tendenz: Die Nachfrage trifft auf ein Angebot, das nicht schnell genug mitwächst. Aus Sicht der Fachgruppe braucht es daher jetzt konkrete Impulse für Neubau und Sanierung sowie mehr Nachverdichtung in bereits bebauten Gebieten, um die Versorgung in der Bundeshauptstadt langfristig sicherzustellen. „Der Wiener Immobilienmarkt steht jetzt langsam tatsächlich an der Kippe. Die Fertigstellungszahlen haben sich in den vergangenen acht Jahren fast halbiert. Es besteht dringend Handlungsbedarf“, so Pisecky abschließend.