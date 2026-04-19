Nächste Runde – Wiener Reparaturbonus: So sparst du bis zu 100 Euro

Wegwerfen war gestern: Ab dem 22. April geht der Wiener Reparaturbon in die nächste Runde. Egal ob das geliebte Fahrrad, die kaputten Kletterschuhe oder der ramponierte Teddybär – die Stadt Wien zahlt mit.

Ab 22. April gibt es wieder bis zu 100 Euro Förderung von der Stadt.

Ab 22. April gibt es wieder bis zu 100 Euro Förderung von der Stadt.

„Wien soll eine Stadt ohne Verschwendung werden“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Mit dem Reparaturbon wird das Reparieren nicht nur zum Statement für den Klimaschutz, sondern auch zum echten Spar-Tipp für alle Wiener.

Bis zu 100 Euro

Das Prinzip ist einfach: Wer sein defektes Hab und Gut zu einem der teilnehmenden Betriebe des Wiener Reparaturnetzwerks bringt, spart bares Geld. Die Stadt Wien übernimmt 50 Prozent der Kosten, bis zu einem Maximalbetrag von 100 Euro. Sollte sich eine Reparatur gar nicht mehr lohnen, werden Kostenvoranschläge mit bis zu 55 Euro gefördert.

Das Fahrrad-Comeback

Eine wichtige Neuerung gibt es heuer beim Drahtesel: Da Fahrrad-Reparaturen nicht mehr vom Bund unterstützt werden, springt die Stadt ein. „Heuer können mit dem Wiener Reparaturbon auch wieder Fahrräder repariert werden“, so Czernohorszky. Repariert werden kann fast alles – von der Gitarre bis zum Kleiderschrank. Einzige Ausnahme sind Elektrogeräte, da für diese weiterhin der bundesweite Reparaturbonus gilt.

So holst du dir den Bonus: Ab dem 22. April auf mein.wien.gv.at/wienerreparaturbon registrieren. Bon herunterladen. Bei einem Partnerbetrieb des Wiener Reparaturnetzwerks abgeben. Die Förderung wird sofort von der Rechnung abgezogen.

Die Zahlen sprechen für sich:

Seit dem Start im Jahr 2020 wurden über 55.800 Gegenstände gerettet. Das spart nicht nur Müll, sondern hat bereits über 3.209 Tonnen CO2 vermieden – das entspricht der Arbeitsleistung von rund 246 Hektar Wald, heißt es in einer aktuellen Aussendung der Stadt Wien. Bezirksvorsteher Marcus Franz: „Dinge des Alltags zu reparieren, ist etwas, das die KI nicht kann. […] Mit dem Reparaturbonus sparen die Menschen Geld, wir vermeiden Müll und gleichzeitig sichern wir Arbeitsplätze hier im Grätzl“.