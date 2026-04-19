31-Jährige verletzt Freund mit Brotmesser

Blutiges Ende eines Beziehungsstreits am Samstagabend in Wien-Penzing: Eine 31-Jährige soll ihren Partner während einer Auseinandersetzung mit einem Küchenmesser attackiert und verletzt haben. Die Polizei musste einschreiten.

Gegen 18 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus zu einem Einsatz in ein Mehrparteienhaus gerufen. Als sich die Wohnungstüre öffnete, zeigt dich ein erschreckendes Bild: Ein 26-jähriger Mann stand vor ihnen und wies eine „sichtliche Verletzung am Oberkörper“ auf.

Messer-Attacke nach heftigem Wortgefecht

In der Wohnung trafen die Beamten auch auf die 31-jährige Freundin (Staatsangehörigkeit: Polen) des Verletzten. Ersten Informationen zufolge war die Situation zwischen dem Paar aus dem Ruder gelaufen. Im Zuge eines Streits soll die Frau zu einem Brotmesser gegriffen und ihren Freund damit verletzt haben. Laut Polizei machten beide Beteiligten auf die Einsatzkräfte einen „alkoholisierten Eindruck“.

Er wurde ins Krankenhaus gebracht

Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Für die 31-Jährige gab es Konsequenzen: Ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde verhängt. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an.