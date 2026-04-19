Bei Festnahme: 22-Jähriger beißt Polizistin in den Arm

Einsatz am Samstagmorgen in Wien-Döbling: Eigentlich wollten Polizisten nur einen Haftbefehl vollstrecken, doch ein 22-Jähriger rastete völlig aus. Er versuchte zu flüchten und attackierte die Beamten mit Bissen und Tritten.

Gegen 8 Uhr morgens klopften Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling an die Wohnungstüre des jungen Österreichers. Eine Festnahmeanordnung eines Landesgerichtes in Niederösterreich musste vollzogen werden. Doch der 22-Jährige dachte gar nicht daran, friedlich mitzukommen.

Fluchtversuch im Stiegenhaus

Schon beim Öffnen der Türe zeigte sich der Mann „unkooperativ und uneinsichtig“. Trotz mehrmaliger Aufklärung und rechtlicher Belehrung durch die Polizisten versuchte der 22-Jährige die Flucht. Weit kam er allerdings nicht: Die Beamten konnten ihn noch im Stiegenhaus abfangen.

Wilde Attacke: Bisse und Tritte gegen Beamte

Als es zur Festnahme kam, eskalierte die Situation endgültig. Der junge Mann wurde laut der Wiener Polizei immer aggressiver und setzte sich zur Wehr. Er „biss einer Beamtin in den Arm“ und verletzte zwei weitere Polizisten durch gezielte Fußtritte. Die Beamten konnten ihren Dienst weiter fortsetzen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems wurde der Beschuldigte in eine Justizanstalt nach Niederösterreich gebracht.