Das Wetter in Wien wird in den nächsten Tagen kühler

Typisches Aprilwetter hält Wien nächste Woche fest im Griff. Wer hofft, die dicke Jacke endlich im Schrank lassen zu können, wird enttäuscht...

Der heutige Sonntag liefert bereits den Vorgeschmack auf das, was kommt. „Im Laufe des Nachmittages ziehen […] Regenschauer und Gewitter von Westen her auf“, berichtet die GeoSphere Austria. Die Tageshöchstwerte liegen heute noch um die 23 Grad.

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Montag: Es wird frischer

Während die Temperaturen am Sonntag noch über 20 Grad lagen, erreichen sie am Montag tagsüber nur 17 Grad. In der Früh ist es frisch mit 7 Grad. „Sonne und Wolken wechseln in rascher Folge, die Schauerneigung ist aber eher nur gering“, so die Prognose. „Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest“.

Dienstag: Es wird nass

Am Dienstag bleibt es wechselhaft. „Einige Wolkenfelder ziehen durch, und bereits in der Früh sind ein paar Regentropfen möglich“, heißt es seitens der Wetterexperten. „Im Tagesverlauf stellt sich dann eher ein rascher Wechsel aus Sonne und Wolken ein, wobei besonders über Mittag auch Regenschauer durchziehen können“. Auch die Temperaturen sinken weiter. Tagsüber klettern die Temperaturen nur auf 15 Grad, in der Früh liegen sie bei 6 Grad.

Mittwoch: Die Sonne kommt raus

„Meist scheint die Sonne, Quellwolken bleiben harmlos“, so die GeoSphere Austria. „Der Wind bläst tagsüber zunehmend mäßig bis lebhaft aus Nordwest bis Nord“. In der Früh ist es frisch mit Temperaturen um die 4 Grad, die Tageshöchstwerte liegen bei den 16 Grad.

Donnerstag: Es wird wieder wärmer

Der Tag wird sehr sonnig. „Der Wind bläst allerdings tagsüber erneut zunehmend lebhaft aus Nordwest“, heißt es. Die Frühtemperaturen liegen bei die 5 Grad, tagsüber bei 19 Grad.



