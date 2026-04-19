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Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
Schwarzes Klappmesser sichergestellt: Für den 35-Jährigen klickten die Handschellen.
20. Bezirk/Wien
19/04/2026
Gegen Mittag

Besoffener (35) bedroht 13-Jährigen mit Messer – Festnahme

Ein völlig betrunkener Mann fuchtelte vor einem Supermarkt mit einem Klappmesser herum und bedrohte einen Burschen sowie dessen Vater. Eine Zeugin schlug bei der Polizei Alarm.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)

Gegen 13 Uhr stürmte eine aufgebrachte Frau in die Polizeiinspektion Vorgartenstraße. Direkt vor der Tür bedroht ein Mann Passanten mit einem Messer, sagte sie. Die Beamten begaben sich nach draußen.

Teenie (13) beim Warten bedroht

Dort stießen sie auf einen 35-jährigen Österreicher. Wie sich herausstellte, hatte der Mann kurz zuvor einen 13-jährigen Buben ins Visier genommen, der mit seinem Hund vor einem Geschäft auf seinen Vater wartete. Als der Vater aus dem Laden kam und den Fremden ansprach, wurde auch er sofort mit dem Messer bedroht.

1,86 Promille im Blut

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten ein „schwarzes Klappmesser“ in seiner Hosentasche. Ein Alkotest zeigte: Der Mann hatte 1,86 Promille intus! Der Beschuldigte zeigte sich bei der Festnahme kooperativ. Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ein Waffenverbot ausgesprochen. Es wurde niemand verletzt

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