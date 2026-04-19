Aus für das rote Dauerblinken der Windräder in Niederösterreich

Das rote Blinklicht der Windräder in der Nacht gehört bald der Vergangenheit an. In Niederösterreich wird nun der erste Windpark auf ein intelligentes System umgestellt, das nur noch bei Bedarf leuchtet.

Wer in der Nähe eines Windparks lebt, kennt das Bild: Hunderte rote Lichter, die im Gleichtakt die Nachtruhe stören. Doch damit ist jetzt Schluss. Im neuen EVN Windpark Gnadendorf–Stronsdorf wird erstmals in Niederösterreich die „bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung“ umgesetzt. Das bedeutet: Die Lichter bleiben aus, solange kein Flugzeug in der Nähe ist, so in einer aktuellen Aussendung.

Mehr Nachtruhe, weniger Lichtverschmutzung

„Das rote Dauerblinken von Windrädern wird jetzt beendet“, verkündet LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Er sieht darin einen großen Gewinn für die Bevölkerung: „Unnötige Lichtverschmutzung wird damit deutlich reduziert und den Menschen ein Stück Nachtruhe zurückgegeben.“ Auch Landtagspräsident Karl Wilfing weiß, dass viele Bürger das Dauerblinken als „Einschränkung der Lebensqualität“ empfinden und freut sich über die Lösung im Sinne der Anrainer.

So funktioniert es: Hinter dem „Aus“ für das Blinken steckt ein System der Austro Control. Mittels Radar- und Flugplandaten wird ein Schutzbereich um die Windräder überwacht. Die Lichter gehen nur an, wenn sich ein Flugzeug im Umkreis von acht Kilometern oder einer gewissen Höhe nähert. Ist der Luftraum leer, bleibt der Windpark dunkel. Rettungs- und Einsatzflüge können das Licht im Notfall per Fernaktivierung jederzeit selbst einschalten.

Während neue Windräder sofort „dunkel“ in Betrieb gehen, …

…ist bei bestehenden Anlagen etwas Geduld gefragt. Die EVN plant zwar, alle Parks umzurüsten, doch vor allem ältere Modelle müssen dafür technisch aufwendig angepasst und neu bewilligt werden. EVN-Vorstand Stefan Stallinger betont, dass dieser Schritt entscheidend für die Akzeptanz der Windkraft ist: „Die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung ist ein wichtiger Baustein, um die Akzeptanz der Bevölkerung für die Windkraft weiter zu stärken.“ Bis 2030 will die EVN ihre Windkraftleistung ausbauen.