Vienna City Marathon verzeichnet neuen Teilnahmerekord

Bei strahlendem Wetter verwandelten sich die Ringstraße und das Prater-Areal in eine große Sportbühne. Bei den Frauen gab es im Ziel vor dem Rathaus einen neuen Streckenrekord zu bejubeln. Die Siegerin knackte die bisherige Bestmarke. Auch in der Staffel-Wertung gab es Grund zum Feiern – und zwar für das Innenministerium. Das Team „Polizeisport 1“ (Mario Bauernfeind, Philip Pertl, Teresa Stadlober und Julia Hauser) sicherte sich in der gemischten Staffel die Goldmedaille. Spitzensport-Chef Günther Marek zeigte sich stolz: „Zusammenhalt und Teamwork quer über die Disziplinen führen zum Erfolg.“ Die zweite Polizei-Staffel landete auf dem soliden elften Platz.

©BMI Die acht Polizei-Spitzensportlerinnen und -sportler des Innenministeriums, die heuer am Staffelmarathon des Vienna City Marathon teilgenommen haben.

Polli knackt die 3-Stunden-Marke

Content Creator David Eder der ASFINAG wagte das Unmögliche: Er lief den Halbmarathon im zehn Kilogramm schweren Polli-Kostüm. Hinter der Aktion steckt eine Social Media-Challenge zur Förderung der Verkehrssicherheit. Trotz der enormen Hitze unter dem Kostüm und dem Gewicht des Maskottchens lieferte „Polli“ eine tolle Performance ab: Die Siegerzeit in der (inoffiziellen) Kategorie Maskottchen lag bei beachtlichen zwei Stunden, 59 Minuten und 39 Sekunden.