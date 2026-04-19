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Bild auf 5min.at zeigt den Wiener Marathon
49.000 Menschen sorgten heute für einen neuen Teilnehmer-Rekord.
Wien
19/04/2026
Toll:

Vienna City Marathon verzeichnet neuen Teilnahmerekord

Der 43. Vienna City Marathon sprengte am Sonntag alle Erwartungen. Mit 49.000 Läufern feierte die Stadt einen historischen Teilnehmerrekord.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(176 Wörter)

Bei strahlendem Wetter verwandelten sich die Ringstraße und das Prater-Areal in eine große Sportbühne. Bei den Frauen gab es im Ziel vor dem Rathaus einen neuen Streckenrekord zu bejubeln. Die Siegerin knackte die bisherige Bestmarke. Auch in der Staffel-Wertung gab es Grund zum Feiern – und zwar für das Innenministerium. Das Team „Polizeisport 1“ (Mario Bauernfeind, Philip Pertl, Teresa Stadlober und Julia Hauser) sicherte sich in der gemischten Staffel die Goldmedaille. Spitzensport-Chef Günther Marek zeigte sich stolz: „Zusammenhalt und Teamwork quer über die Disziplinen führen zum Erfolg.“ Die zweite Polizei-Staffel landete auf dem soliden elften Platz.

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©BMI
Die acht Polizei-Spitzensportlerinnen und -sportler des Innenministeriums, die heuer am Staffelmarathon des Vienna City Marathon teilgenommen haben.

Polli knackt die 3-Stunden-Marke

Content Creator David Eder der ASFINAG wagte das Unmögliche: Er lief den Halbmarathon im zehn Kilogramm schweren Polli-Kostüm. Hinter der Aktion steckt eine Social Media-Challenge zur Förderung der Verkehrssicherheit. Trotz der enormen Hitze unter dem Kostüm und dem Gewicht des Maskottchens lieferte „Polli“ eine tolle Performance ab: Die Siegerzeit in der (inoffiziellen) Kategorie Maskottchen lag bei beachtlichen zwei Stunden, 59 Minuten und 39 Sekunden.

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ASFINAG Content Creator David Eder lief im Poli-Kostüm die 21 Kilometer in einer unfassbaren Zeit von weniger als drei Stunden
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