Tierschützer wollen Bär Tim von Slowenien nach Österreich holen

Der Verein VIER PFOTEN kämpft verzweifelt um die Rettung von Bär Tim, der in einem winzigen Gehege in Slowenien lebt. Doch bei einem Lokalaugenschein verweigerte der Besitzer den Tierschützern den Zutritt.

Eigentlich sollte Bär Tim längst in den niederösterreichischen BÄRENWALD Arbesbach umziehen, wo ein 3.500 m² großes Naturgehege auf ihn wartet. Doch der Besitzer eines privaten Zoos in Horjul (Slowenien) stellt sich quer. Bei einem aktuellen Besuch durfte nur eine Expertin aus Österreich das Gelände betreten: Johanna Painer-Giger, Wildtierärztin der Veterinärmedizinischen Universität Wien, so in einer Aussendung.

„Wie ein Leben in einem leeren Raum“

Was die Wiener Ärztin sah, ist besorgniserregend: Tim lebt in einem kleinen Gehege. Die Diagnose der Expertin: „Tim zeigte stereotype Verhaltensweisen, ein Anzeichen von Stress bei Bären in Gefangenschaft.“ Er laufe ständig auf und ab und presse seinen Körper gegen die Gitterstäbe. Painer-Giger zieht einen Vergleich: Für Menschen wäre diese Haltung so, als müssten sie „ihr ganzes Leben lang in einem leeren Raum eingesperrt sein“.

Hoffnung im Waldviertel

In Niederösterreich zeigt man derweil, wie es richtig geht. Im BÄRENWALD Arbesbach blühen die ebenfalls aus Slowenien geretteten Bären Mici und Felix gerade richtig auf. Felix hat seinen ersten Winterschlaf in Freiheit beendet, während Mici leidenschaftlich mit ihrem Spielzeug tollt. Für Tim steht in Arbesbach alles bereit: „Diese Umgebung würde ihm ermöglichen, sein natürliches Bärenverhalten auszuleben, wie Baden, sich an Bäumen reiben und Höhlen graben“, so in der Aussendung.