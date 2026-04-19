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Wie wird das Wetter am Montag in Wien?
Wien
19/04/2026
Wetterprognose

Bis zu 17 Grad: So wird das Wetter zum Wochenstart in Wien

Zum Wochenstart weht in Wien ein ordentlicher Wind. Während sich Sonne und Wolken am Montag abwechseln, bleibt es meist trocken.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(62 Wörter)

„Sonne und Wolken wechseln in rascher Folge“, so die Prognose der GeoSphere Austria für den Wochenstart. Die „Schauerneigung ist aber eher nur gering“. Der Wind weht „mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest“. Nach Frühtemperaturen um die 7 Grad erreicht das Termometer am Nachmittag Höchstwerte um die 17 Grad.

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