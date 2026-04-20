Deutsch und Mathe: An Wiener Volksschulen werden Kompetenzen gemessen

Wie gut sind die Wiener Volksschüler in Deutsch und Mathe? Das wird sich jetzt herausstellen. Ab heute beginnen nämlich wieder die individuellen Kompetenzmessungen.

In der Vergangenheit haben die Wiener Schulen bei den individuellen Kompetenzmessungen schlechter abgeschnitten als die übrigen Bundesländer, berichtet der ORF. Die aktuellen Ergebnisse sind daher auch ein wichtiger Indikator für das für Herbst geplante Schulranking.

Heute werden Kuverts geöffnet

Nachdem die verschlossenen Kuverts mit den aktuellen Tests vorige Woche an die Wiener Volksschulen ausgeliefert wurden, dürfen sie heute gelüftet werden. Schüler der dritten und vierten Klassen werden in den Fächern Deutsch und Mathematik abgeprüft. Zuletzt gab es da vor allem in Deutsch Mängel.

23 Prozent erreichten im Lesen nicht den Bildungsstandard

Während österreichweit 15 Prozent nicht den Bildungsstandard beim Lesen erreichten, waren es in Wien 23 Prozent. Auch in den Kompetenzen Zuhören und Schreiben war die Situation ähnlich. Das liege laut Auswertung aber auch daran, dass es in Wien viele Schulen mit niedriger sozioökonomischen Ausgangslage gebe. Das würde den Durchschnitt senken.

Ab Herbst sollen standortbezogene Schuldaten veröffentlicht werden

Wie die einzelnen Schüler abgeschnitten haben, blieb bisher unter Verschluss. Ab Herbst sollen die standortbezogenen Schuldaten aber veröffentlicht werden. Die Daten sollen als wesentlicher Bestandteil in die angekündigten Schulrankings einfließen. Laut Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) soll das einen Kultur- und Systemwandel im Schulsystem bringen. Schulen könnten sich entwickeln und voneinander lernen.