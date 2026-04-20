Ladendetektiv schnappt Jugendliche beim Stehlen

Sie wollten Kleidung im vierstelligen Eurobereich stehlen. Doch zwei Jugendliche haben die Rechnung ohne einen Ladendetektiv gemacht.

Zwei Jugendliche, ein serbischer und ein ungarischer Staatsbürger, sollen am 14. April 2026, gegen 17.45 Uhr, in einem Geschäft in Vösendorf versucht haben, Bekleidungsartikel im niedrigen vierstelligen Eurobereich zu stehlen. Dabei wurden sie von einem Ladendetektiv beobachtet. Dieser konnte den 17-jährigen Beschuldigten nach Verlassen des Geschäftes anhalten.

17-Jähriger reißt sich los und flüchtet – vergisst allerdings Zugticket mit eigenem Namen

Der 17-Jährige habe sich losgerissen und sei geflüchtet. Dabei habe er das Diebesgut und seine eigene Jacke und einem Zugticket mit seinem Namen zurückgelassen. Weiters nahm der Detektiv den zweiten Beschuldigten wahr und konnte diesen mit Unterstützung des Sicherheitsdienstes anhalten. Anschließend erstattete er Anzeige bei der Polizeiinspektion Vösendorf.

16-Jähriger vorläufig festgenommen

Die Polizistin und die Polizisten nahmen den 16-Jährigen vorläufig fest und konnten das von ihm gestohlene Diebesgut in einem Schließfach auffinden. Bei der Einvernahme war er geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Der 17-jährige Beschuldigte, der einen Wohnsitz im Bezirk Mödling hat, wurde angezeigt. Das gesamte Diebesgut wurde dem geschädigten Geschäft wieder ausgefolgt.