Das erfolgreiche Wiener Reparaturbonus-Programm startet am 22. April 2026 in eine neue Runde. Ab diesem Zeitpunkt können die Wiener den Gutschein wieder kostenlos downloaden.

Gefördert werden Reparaturen für Fahrräder über Sportartikel bis hin zu Kleidung oder IT-Produkten.

Gefördert werden Reparaturen für Fahrräder über Sportartikel bis hin zu Kleidung oder IT-Produkten.

Es wird wieder fleißig repariert. Das Förderprogramm der Stadt Wien soll auch weiterhin dazu beitragen, kaputte Gegenstände nicht sofort zu ersetzen, sondern zu reparieren. Damit sollen sowohl Klima und Ressourcen, als auch die Geldbörse geschont werden.

Eine Stadt mit wenig Abfall und viel Lebensqualität

Klimastadtrat Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) betont: „Wien soll eine Stadt ohne Abfall werden, in der ein gutes Leben für alle möglich ist. Der nachhaltige Umgang mit Gegenständen spielt dabei eine zentrale Rolle“. Der Reperaturbonus soll zu diesem Ziel beitragen.

Bis zu 100 Euro Förderungen

Der Wiener Reparaturbonus fördert Reparaturen mit bis zu 50 Prozent der Bruttokosten, maximal jedoch mit 100 Euro. „Damit ist der Bonus ein Gewinn für das Klima, die lokale Wirtschaft und auch für die Geldbörsen der Wienerinnen und Wiener“, so Czernohorszky. Insgesamt stellt die Stadt Wien bis 2027 rund 1,2 Millionen Euro für das Programm bereit.