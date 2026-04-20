Crash bei Einsatzfahrt: Polizeiauto kracht in Baucontainer

Gestern Abend kam es im 15. Bezirk in Wien zu einem Unfall zwischen einem Polizeiauto und einem Auto. Drei Polizisten wruden verletzt.

Das Polizeifahrzeug fuhr einsatzmäßig am Sonntagabend die Sechshauser Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Dreihausgasse wollte es ein Auto überholen. Zeitgleich bog dessen Lenker, ein 27-jähriger Rumäne, in die Dreihausgasse ab.

Drei Polizisten verletzt

Dabei touchierte das Polizeifahrzeug den Pkw des 27-Jährigen und stieß in weiterer Folge gegen einen Baucontainer, einen geparkten Pkw sowie einen Stromkasten. Die drei Polizisten wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung.