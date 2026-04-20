Vienna City Marathon: Läufer attackiert Ehefrau und Polizistin

Polizeischüler wollen dem Mann nur helfen. Doch als ein 39-jähriger Läufer nach einem Kreislaufkollaps wieder zu sich kommt, verhält er sich überaus aggressiv. Als Grund wird ein Schockzustand vermutet.

Ausnahmezustand: Der Mann riss seine Frau an den Haaren und biss einer Polizistin in den Finger.

Ausnahmezustand: Der Mann riss seine Frau an den Haaren und biss einer Polizistin in den Finger.

Kurz vor dem Zieleinlauf des Vienna City Marathons kollabierte ein 39-jähriger Läufer litauischer Herkunft. Polizeischüler, die als Streckenposten eingesetzt waren, brachten den Mann zu einem Rettungsdienst. Kurze Zeit später kam der 39-Jährige wieder zu sich.

Läufer beißt Polizistin in den Finger

In weiterer Folge attackierte der Mann seine Ehefrau und riss sie an den Haaren. Eine Polizistin schritt ein, um den Angriff zu unterbinden. Dabei biss ihr der 39-Jährige in einen Finger. Polizisten der Polizeiinspektion Laurenzerberg nahmen den Mann fest. Er wurde anschließend in einem Spital behandelt.

Mann soll sich in Schockzustand befunden haben

Dort wurde vermutet, dass das Verhalten des Mannes auf seinen Schockzustand zurückzuführen war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 39-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Auch die Polizistin musste in einem Spital behandelt werden.

Eine Fortsetzung ihres Dienstes war nicht mehr möglich.