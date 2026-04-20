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/ ©Montage 5 Minuten/Canva Pro
Bild auf 5min.at zeigt eine Wiener Polizei und einen Jugendlichen
In Wien sind drei Jugendliche am Sonntagabend in ein Restaurant eingebrochen.
Wien/19 Bezirk
20/04/2026
Festnahme

Teenies brachen in Restaurant ein

Am Sonntagabend wurden drei amtbekannte Teenies dabei beobachtet, wie sie in ein Restaurant im 19. Bezirk einbrachen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

Gestern Abend nahmen Polizisten des Stadtpolizeikommandos Döbling drei amtsbekannte Jugendliche im Alter von 14 Jahren (StA: Polen und Stbg.: Österreich) im Zuge einer Sofortfahndung fest. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie einer der Jugendlichen die Scheibe einer verglasten Eingangstür eines Restaurants eintrat und ein weiterer das Lokal betrat.

Video aufgenommen

Auf einem von Zeugen aufgenommenen Video sind zwei weitere mutmaßliche Komplizen erkennbar. Diese sind der Polizei ebenfalls bereits bekannt. Bei ihnen handelt es sich um einen amtsbekannten 13- und einen 14-Jährigen (StA: ungeklärt und Stbg.: Österreich). Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 11:34 Uhr aktualisiert
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