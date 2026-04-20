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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at ist ein eine geschwindigkeitsanzeige eines mopeds zu sehen, daneben eine anhaltetafel der polizei.
Zu später Stunde brettert ein 16-jähriger Mopedfahrer mit High Speed durch Krems.
Krems an der Donau
20/04/2026
Raser am Moped

119(!)km/h mit Moped: Jugendlicher in Krems angezeigt

Polizisten der Inspektion Krems staunten nicht schlecht, als sie Freitagabend einen Lenker aus dem Verkehr zogen: Der 16-Jährige war mit satten 119 km/h unterwegs.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)

Bedienstete der Polizeiinspektion Krems an der Donau nahmen am Freitag, den 17. April gegen 21.30 Uhr, ein Moped ohne Kennzeichentafel in Krems an der Donau wahr. Der Mopedlenker entzog sich der Anhaltung und fuhr mit 119 km/h auf der Wienerstraße stadteinwärts und auf der Unteren Landstraße trotz des Verkehrszeichens „Einfahrt verboten“.

Mit Vollgas in die Fußgängerzone

Dann fuhr er auch noch mit erhöhter Geschwindigkeit in die Fußgängerzone. Bedienstete der Polizeiinspektionen Krems und Mautern sowie der Autobahnpolizeiinspektion Krems konnten den 16-jährigen Mopedlenker aus dem Bezirk Krems am Kreuzberg anhalten. Er wird der Staatsanwaltschaft Krems wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

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