119(!)km/h mit Moped: Jugendlicher in Krems angezeigt

Polizisten der Inspektion Krems staunten nicht schlecht, als sie Freitagabend einen Lenker aus dem Verkehr zogen: Der 16-Jährige war mit satten 119 km/h unterwegs.

Bedienstete der Polizeiinspektion Krems an der Donau nahmen am Freitag, den 17. April gegen 21.30 Uhr, ein Moped ohne Kennzeichentafel in Krems an der Donau wahr. Der Mopedlenker entzog sich der Anhaltung und fuhr mit 119 km/h auf der Wienerstraße stadteinwärts und auf der Unteren Landstraße trotz des Verkehrszeichens „Einfahrt verboten“.

Mit Vollgas in die Fußgängerzone

Dann fuhr er auch noch mit erhöhter Geschwindigkeit in die Fußgängerzone. Bedienstete der Polizeiinspektionen Krems und Mautern sowie der Autobahnpolizeiinspektion Krems konnten den 16-jährigen Mopedlenker aus dem Bezirk Krems am Kreuzberg anhalten. Er wird der Staatsanwaltschaft Krems wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.