Auto aufgebrochen: Verdächtiger festgenommen

Eine Anrainerin verständigte den Polizeinotruf, nachdem sie wegen eines lauten Klirrens aus dem Fenster geblickt und bei einem geparkten Pkw eine eingeschlagene Seitenscheibe wahrgenommen hatte.

Beim Einschlagen der Scheibe verletzt sich der 33-Jährige an den Händen.

Beim Einschlagen der Scheibe verletzt sich der 33-Jährige an den Händen.

Eine Frau bemerkte einen fremden Mann, der gerade dabei war, das Auto zu durchforsten. Laut ihren Angaben habe sich der Mann zu dem Zeitpunkt bereits im Fahrzeug befunden. Polizisten der Polizeiinspektion Wurmsergasse nahmen den Sachverhalt auf und leiteten eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter ein.

Täter kurze Zeit später geschnappt

Der Tatverdächtige konnte wenig später unweit des Tatortes von Polizisten der Polizeiinspektion Viktor-Christ-Gasse festgenommen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 33-jährigen österreichischen Staatsbürger.

Verletzte Hände belegen seine Schuld

Der Mann wies Verletzungen an den Händen auf. Bei ihm wurden Dokumente des Fahrzeugs, Parkscheine sowie Sonnenbrillen sichergestellt. Der 33-Jährige verweigerte in seiner Vernehmung die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 12:02 Uhr aktualisiert