Aggressiver Alko-Lenker (28) attackiert Polizisten

Polizisten der Polizeiinspektion Hermann-Bahr-Straße nahmen auf der Brünner Straße einen Pkw-Lenker wahr, der mehrmals abrupt den Fahrstreifen wechselte und dabei hupte. Als die Beamten das Fahrzeug in der Anton-Schall-Gasse anhalten wollten, blieb der Lenker zunächst kurz stehen, setzte seine Fahrt jedoch fort, als die Polizisten im Begriff waren auszusteigen.

1,38 Promille

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Noch in der Anton-Schall-Gasse beendete der Mann seinen Fluchtversuch, hielt an und stieg aus dem Fahrzeug. Mit erhobener Stimme ging er auf die Polizisten zu. Nach mehrmaliger Aufforderung händigte er einen deutschen Führerschein aus. Ein Alkovortest ergab bei dem Mann, einem 28-jährigen deutschen Staatsangehörigen, einen Wert von 1,38 Promille. Der Führerschein wurde ihm daraufhin abgenommen.

Er attackierte die Polizisten

Im Zuge der weiteren Amtshandlung versuchte der 28-Jährige erneut zu flüchten. Als die Beamten ihn daran hinderten, attackierte er diese und trat einem Polizisten gegen das Schienbein. Ein weiterer Beamter setzte daraufhin Pfefferspray ein, woraufhin sich der Mann kooperativer verhielt. Einen Rettungsdienst lehnte er ab. Der Mann wurde festgenommen. Eine Suchtmittelbeeinträchtigung wurde vermutet. Eine Untersuchung verweigerte der 28-Jährige allerdings. Anschließend wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.