Wegen Sekundenschlaf: Schwerer Unfall auf der A1

Ein Sekundenschlaf hatte in der Nacht auf Montag auf der A1 Westautobahn gravierende Auswirkungen. Ein 70-Jähriger erlitt schwere Verletzungen.

Ein 25-jähriger Mann aus Wien war in der Nacht auf Montag mit seinem Auto auf der A1 Westautobahn im Gemeindegebiet von Neustift-Innermanzing unterwegs. Er dürfte vermutlich nach einem Sekundenschlaf mit dem Fahrzeug gegen einen Anpralldämpfer bei der Abfahrt Altlengbach in Fahrtrichtung Wien gestoßen sein.

Auto über die gesamte Fahrbahn geschleudert

Das Fahrzeug schleuderte über alle Spuren, prallte gegen die Betonleitwand und wurde landete schließlich auf der zweiten Fahrbahn. Ein 38-jähriger albanischer Staatsbürger stieß mit einem Kastenwagen gegen das Auto. Der 25-jährige Lenker des Autos konnte das Fahrzeug verlassen und erlitt leichte Verletzungen.

70-Jähriger kann nicht mehr rechtzeitig bremsen

Danach stieß ein 70-jähriger serbischer Staatsbürger mit frontal gegen das verunfallte Auto. Der Pensionist erlitt dabei schwere Verletzungen. Beide Verletzten – der leichtverletzte 25-Jährige, sowie der 70-Jährige Schwerverletzte, wurden in das Universitätsklinikum St. Pölten verbracht. Die A1 war deshalb auf Höhe der Abfahrt Altlengbach bis cirka 07.15 gesperrt.