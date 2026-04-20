Vinzenz-Kliniken Wien gehören zu Österreichs besten Krankenhäusern
Gleich zwei Krankenhäuser der Vinzenz-Gruppe Wien wurden mit dem "Klinik-Award Austria 2026" ausgezeichnet: Das Herz-Jesu Krankenhaus und das Göttlicher Heiland Krankenhaus.
Das Herz-Jesu Krankenhaus und das Göttlicher Heiland Krankenhaus zählen zu den fünf besten Kliniken Wiens. Das bestätigt der Klinik Award Austria 2026, verliehen von der ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien. Bewertet wurden Patientenzufriedenheit und Prozessqualität. Beide Häuser erhielten zusätzlich das Prädikat „herausragend“ – eine Auszeichnung, die nur österreichweiten Spitzenreitern vorbehalten ist.
Platz 2 und 5 im Wien-Ranking
Das Göttlicher Heiland Krankenhaus belegt im wienweiten Vergleich den 2. Platz, das Herz-Jesu Krankenhaus erreicht Platz 5. Damit stellen die Vinzenz Kliniken Wien zwei der fünf besten Krankenhäuser der Bundeshauptstadt und unterstreichen ihre Rolle als verlässliche Anlaufstelle für Patient*innen.
Das sagen die Geschäftsführerinnen
„Traditionell hat das Qualitätsmanagement einen sehr hohen Stellenwert bei uns. Wir sehen die Platzierung als Bestätigung und als Ansporn, die Versorgung für die Patient*innen kontinuierlich weiterzuentwickeln“, erläutert Michaela Latzelsberger, Geschäftsführerin Göttlicher Heiland Krankenhaus Wien. Elvira Czech, Geschäftsführerin des Herz-Jesu Krankenhauses, ergänzt: „Das Ergebnis zeigt, dass unser konsequenter Fokus auf Qualität, Verlässlichkeit und menschliche Zuwendung bei den Patient*innen ankommt und spürbar einen Unterschied macht“.