Vinzenz-Kliniken Wien gehören zu Österreichs besten Krankenhäusern

Gleich zwei Krankenhäuser der Vinzenz-Gruppe Wien wurden mit dem "Klinik-Award Austria 2026" ausgezeichnet: Das Herz-Jesu Krankenhaus und das Göttlicher Heiland Krankenhaus.

Die Fachklinik "Göttlicher Heiland" führt eine der größten Chirurgie-Abteilungen Wiens mit einem Adipositas Zentrum.

Die Fachklinik "Göttlicher Heiland" führt eine der größten Chirurgie-Abteilungen Wiens mit einem Adipositas Zentrum.

Das Herz-Jesu Krankenhaus und das Göttlicher Heiland Krankenhaus zählen zu den fünf besten Kliniken Wiens. Das bestätigt der Klinik Award Austria 2026, verliehen von der ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien. Bewertet wurden Patientenzufriedenheit und Prozessqualität. Beide Häuser erhielten zusätzlich das Prädikat „herausragend“ – eine Auszeichnung, die nur österreichweiten Spitzenreitern vorbehalten ist.

Platz 2 und 5 im Wien-Ranking

Das Göttlicher Heiland Krankenhaus belegt im wienweiten Vergleich den 2. Platz, das Herz-Jesu Krankenhaus erreicht Platz 5. Damit stellen die Vinzenz Kliniken Wien zwei der fünf besten Krankenhäuser der Bundeshauptstadt und unterstreichen ihre Rolle als verlässliche Anlaufstelle für Patient*innen.

©Herz-Jesu KH/Alek Kawa Das Herz-Jesu Krankenhaus in Wien Landstraße ist auf Orthopädie spezialisiert.

Das sagen die Geschäftsführerinnen

„Traditionell hat das Qualitätsmanagement einen sehr hohen Stellenwert bei uns. Wir sehen die Platzierung als Bestätigung und als Ansporn, die Versorgung für die Patient*innen kontinuierlich weiterzuentwickeln“, erläutert Michaela Latzelsberger, Geschäftsführerin Göttlicher Heiland Krankenhaus Wien. Elvira Czech, Geschäftsführerin des Herz-Jesu Krankenhauses, ergänzt: „Das Ergebnis zeigt, dass unser konsequenter Fokus auf Qualität, Verlässlichkeit und menschliche Zuwendung bei den Patient*innen ankommt und spürbar einen Unterschied macht“.