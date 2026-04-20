Vor ESC: COSMO wirft ersten Blick auf die Bühne

Der Bühnen-Aufbau in der Wiener Stadthalle läuft bereits seit 20. März auf Hochtouren. Österreichs Vertreter COSMO war trotz vollem Terminkalender schonmal vorab dabei.

Dafür muss Zeit sein: Trotz vieler Termine sieht sich COSMÓ den Bühnenaufbau in der Wiener Stadthalle an.

Dafür muss Zeit sein: Trotz vieler Termine sieht sich COSMÓ den Bühnenaufbau in der Wiener Stadthalle an.

Am Freitag warf COSMÓ einen ersten Blick auf die große ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle, wo er beim Finale des größten Musikevents der Welt am 16. Mai seinen „TANZSCHEIN“ performen wird.

COSMÓ ist „total beeindruckt“

COSMÓ über seinen Besuch in der Wiener Stadthalle: „Ich bin total beeindruckt, die Stadthalle und die Bühne sind riesig – trotzdem sieht man auch jetzt schon die Liebe fürs Detail. Es ist wirklich mit Herz gemacht und das spürt man. Am coolsten finde ich, dass das Publikum so nah sein wird, dadurch hat es etwas Persönliches, ein Gefühl des Miteinanders. Ich habe mich gleich wohl gefühlt in der Stadthalle und freue mich schon auf die Zeit hier.“

©ORF | Der Künstler macht sich vorab schonmal ein Bild. Vorbereitung auf die große Show. ©ORF | Der Künstler zeigt sich beeindruckt.

Wiener Stadthalle wird zur Bühne des Jahres

Seit 30. März laufen die Aufbauarbeiten in der Wiener Stadthalle auf Hochtouren, damit bis zum Probenstart Ende April alles bereit ist. Wenige Wochen vor der Opening Ceremony am Wiener Rathausplatz nimmt die spektakuläre Bühne bereits konkrete Form an. Sowohl die große LED-Fläche, die als gebogenes Blatt den Mittelpunkt der Inszenierung darstellt, als auch der geschwungene, materialisierte Resonanzbogen und das aufwendige Bühnengerüst haben schon Konturen angenommen.

Direkt weiter nach London zur „Eurovision Party“

©ORF Die Bühne in der Stadthalle wird zur Attraktion des Jahres.

Gleich nach der Bühnenbesichtigung ging es für COSMÓ weiter nach London, wo er beim „Euro Rave Ball“ und vor rund 1.500 ESC-Fans bei der „London Eurovision Party“ insgesamt gleich zweimal auf der Bühne stand. COSMÓ startet nun in die letzte intensive Probenphase, damit bis zum ersten Auftritt, im zweiten Semifinale am Donnerstag, dem 14. Mai 2026, alles perfekt sitzt.

©ORF Auch in London kommt COSMÓ gut an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 15:50 Uhr aktualisiert