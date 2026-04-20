Die Häuser zum Leben und die SOZIALBAU AG präsentieren das Siegerprojekt für den Neubau des Pensionisten-Wohnhauses am Standort Wien-Simmering. Der Neubau ist ein zentraler Baustein der modernen Pflegestrategie der Stadt Wien.

„Die Schaffung zusätzlicher Pflegeplätze und moderner Infrastruktur ist eine zentrale Maßnahme, um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden. So können wir den Wiener*innen auch künftig qualitativ hochwertige Pflege und Betreuung bieten und ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen“, so Sozialstadtrat Hacker.

Ein neues Haus zum Leben für Simmering

Nach der bereits abgeschlossenen Abtragung des Bestandsgebäudes wird das Gelände nun vorbereitet, damit ab Ende 2027 ein modernes Pflegewohnhaus sowie neuer geförderter Wohnraum entstehen können. NEOS Wien-Gemeinderätin Arabel Bernecker-Thiel: „Die Zahl der Seniorinnen und Senioren wird in den nächsten Jahren signifikant steigen. Gleichzeitig bleiben diese länger fit und aktiv, mit anderen Ansprüchen und einem später einsetzenden Pflegebedarf. Das Haus Haidehof mit seinem modernen, inklusiven Konzept denkt diese Entwicklungen bereits mit.“ Mit dem Neubau entstehen zusätzliche Pflegeplätze, ergänzt durch vielfältige Gemeinschaftsflächen und Grätzl-Angebote. „Durch grün gestaltete Freiflächen, offen angelegte Plätze und einladende Begegnungsräume entstehen lebendige Grätzlzentren, die das Miteinander im Stadtteil fördern, den sozialen Zusammenhalt stärken und eine hohe Lebensqualität für alle Generationen bieten“, so Bezirksvorsteher Thomas Steinhart. Bewohner*innen, Besucher*innen und Mitarbeiter*innen betreten das neue Pflegewohnhaus über einen begrünten, lebendigen Vorplatz an der Rhezakgasse, der zum Ankommen und Verweilen einlädt. Durch das offen gestaltete Erdgeschoss öffnet sich der Blick zum Garten und zum neu entstehenden Grätzlpark. Eine große Gartenterrasse sowie der Platz zwischen Pflegewohnhaus und Wohnanlage laden zum gemeinsamen Verweilen und Austausch ein.

Mitten im Grätzl

Zusätzliche Impulse für das Grätzl entstehen durch vorgesehene Räumlichkeiten für Gesundheitsdienstleister und einen generationenübergreifenden Pensionist*innenklub für die Stadt Wien. Gemeinsam mit dem neuen Haus zum Leben entsteht auf dem Areal auch geförderter, leistbarer Wohnraum. „Mit diesem Neubauprojekt gehen wir bewusst neue Wege im Sinne unserer Häuserstrategie 2030+. Wir denken Pflege, Wohnen und Nachbarschaft zusammen und schaffen damit ein zukunftsweisendes Modell für die Betreuung älterer Menschen in Wien“, betont Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben. Anders als bisher wird das Bauvorhaben nicht direkt von den Häusern zum Leben errichtet, sondern über ein Bauträgermodell umgesetzt. Dadurch können sich die Häuser zum Leben auf ihre Kernkompetenz – beste Pflege und Betreuung – konzentrieren und die Projekte zukunftssicher gestalten.

Projekt ist Teil der Häuserstrategie 2030+

Der Neubau in Simmering markiert einen weiteren Meilenstein der Häuserstrategie 2030+, die in Kooperation mit dem Fonds Soziales Wien (FSW) und der Stadt Wien umgesetzt wird. Durch die Modernisierungen der Häuser Föhrenhof, Trazerberg und An der Türkenschanze haben die Häuser zum Leben in den vergangenen Jahren bereits zusätzliche Pflegeplätze für Wien geschaffen.