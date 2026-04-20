Bellaria Kino in Wien wird nach Jahren wieder eröffnet

Das traditionsreiche Bellaria Kino im 7. Bezirk in Wien hat nach mehreren Jahren wieder eröffnet. Der Neustart des seit 1911 bestehenden Kinos wurde durch private Initiativen sowie eine Förderung der Stadt Wien unterstützt.

Im Rahmen der Eröffnung vergangene Woche hat das traditionsreiche Bellaria Kino im siebten Bezirk nach mehreren Jahren der Schließung wieder seinen Betrieb aufgenommen. Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler erklärte dazu: „Das Bellaria ist ein Ort, der zeigt, wie lebendig und unverzichtbar Filmkultur in Wien ist.“ Das Kino besteht seit 1911 und zählt zu den ältesten noch bestehenden Lichtspielhäusern der Stadt. Über Jahrzehnte hinweg war es fixer Bestandteil der Wiener Kinolandschaft und insbesondere für sein Programm mit Filmklassikern bekannt. Nach der Schließung im Jahr 2019 stand der Standort vor einer ungewissen Zukunft, ehe Initiativen zur Wiederbelebung gestartet wurden.

So wird der Neustart finanziert

Die Wiederaufnahme des Betriebs wurde durch ein Zusammenspiel aus privatem Engagement, einer Crowdfunding-Initiative sowie öffentlicher Unterstützung ermöglicht. Die Stadt Wien hat den Neustart mit 100.000 Euro gefördert und damit einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung geleistet. Mit der Wiedereröffnung bleibt einer der traditionsreichsten Kinostandort in Wien erhalten und wird weitergeführt.