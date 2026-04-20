Sonne-Wolken-Mix: So wird das Wetter am Dienstag in Wien

Der Dienstag startet in Wien trüb und zeitweise nass. Im Laufe des Tages bessert sich das Wetter jedoch spürbar. Vor allem am Nachmittag zeigt sich noch die Sonne.

In Wien zeigt sich das Wetter am Dienstag zunächst von seiner grauen Seite, bevor es im Laufe des Tages freundlicher wird. Bis über Mittag dominieren dichte Wolken, dazu kommt es zeitweise zu kurzen Regenschauern. Am Nachmittag lockert es spürbar auf und die Sonne lässt sich noch für einige Stunden blicken. Der Wind weht anfangs schwach, frischt tagsüber jedoch mäßig bis lebhaft aus nördlichen Richtungen auf. Die Temperaturen erreichen rund 13 Grad.