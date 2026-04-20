Wohnungsbrand in Wien forderte mehrere Verletzte

Am Montagabend ist es in einem Hochhaus in Wien-Simmering zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es auf einem Balkon zu einer Verpuffung.

Am Montagabend ist es in Wien-Simmering zu einem größeren Feuerwehreinsatz in einem Hochhaus gekommen.

Am Montagabend ist es in Wien-Simmering zu einem größeren Feuerwehreinsatz in einem Hochhaus gekommen.

Am Montagabend ist es in Wien-Simmering zu einem größeren Feuerwehreinsatz in einem Hochhaus gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es auf einem Balkon zu einer explosionsartigen Verpuffung, die einen Brand auslöste und für einen großen Einsatz sorgte.

Lauter Knall, dann plötzlich Feuer

Mehrere Bewohner berichteten gegenüber heute.at von einem lauten Knall, kurz darauf waren bereits Flammen auf einem Balkon sichtbar. Die Berufsfeuerwehr Wien rückte aus und begann sofort mit den Löscharbeiten.

Brand forderte mehrere Verletzte

Mindestens fünf Personen wurden bei dem Vorfall laut ersten Informationen verletzt und vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Zudem entstanden Schäden am Gebäude selbst. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, im Anschluss führten die Einsatzkräfte noch Nachlöscharbeiten und Kontrollen durch. Die genaue Ursache der Verpuffung ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.