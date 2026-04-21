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/ ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / WRK / Markus Hechenberger
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Zwei Sanitäter kümmern sich um einen verunfallten Mopedfahrer
Bei einem Motorrad-Unfall wurde ein 17-Jähriger schwer verletzt.
St. Valentin
21/04/2026
Hubschraubereinsatz

Frontal-Crash: Junger Motorradfahrer (17) ins Krankenhaus geflogen

Ein 17-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Montagnachmittag, 20. April 2026 gegen 16.10 Uhr, schwer verletzt. Im Einsatz stand auch der Rettungshubschrauber.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)

Es war Montagnachmitttag auf der L6253 in St. Valentin (Bezirk Amstetten, Niederösterreich), als der 17-jährige Motorradfahrer überholen wollte. Wie die Polizei berichtet, ist er dabei frontal gegen ein entgegenkommendes Auto gekracht, vom Motorrad gestürzt und auf der Fahrbahn zum Liegen gekommen. Bei dem Unfall wurde der Jugendliche schwer verletzt und musste vom Rettungshubschrauber ins Landesklinikum nach Amstetten geflogen werden. Der Autofahrer, ein 33-jähriger Oberösterreicher, und sein Beifahrer blieben unverletzt, so die Beamten abschließend.

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