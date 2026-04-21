Frontal-Crash: Junger Motorradfahrer (17) ins Krankenhaus geflogen

Es war Montagnachmitttag auf der L6253 in St. Valentin (Bezirk Amstetten, Niederösterreich), als der 17-jährige Motorradfahrer überholen wollte. Wie die Polizei berichtet, ist er dabei frontal gegen ein entgegenkommendes Auto gekracht, vom Motorrad gestürzt und auf der Fahrbahn zum Liegen gekommen. Bei dem Unfall wurde der Jugendliche schwer verletzt und musste vom Rettungshubschrauber ins Landesklinikum nach Amstetten geflogen werden. Der Autofahrer, ein 33-jähriger Oberösterreicher, und sein Beifahrer blieben unverletzt, so die Beamten abschließend.