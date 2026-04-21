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/ ©Stadt Wien/Feuerwehr
auf dem bild von 5min.at ist eine feuerwehrleiter zu sehen.
Verpuffung führt zu einem großflächigen Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus.
Wien/11. Bezirk
21/04/2026
Wohnungsbrand

Wien: 7 Feuerwehren bei Brand in Mehrparteienhaus

Montagabend kam es in der Hauffgasse in Wien-Simmering zu einem Brand in einer Wohnung im
zweiten Obergeschoß eines Mehrparteienwohnhauses. Eine Person wird mit Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(165 Wörter)

Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Wien standen Teile der Wohnung sowie der Balkon nach Verpuffung in Brand. Ein Atemschutztrupp drang umgehend in die betroffene Wohnung vor und brachte den Wohnungsinhaber, der noch eigene Löschversuche unternahm, sowie vier weitere Personen in Sicherheit. Parallel dazu wurde eine Löschleitung vorgenommen und das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und abgelöscht.

auf dem bild von 5min.at ist eine brennende wohnung und eine feuerwehrleiter zu sehen.
©Stadt Wien/Feuerwehr
Fassadenelemente waren teilweise bereits abgestürzt.

Undichte Gasflasche konnte noch rechtzeitig von Balkon geborgen werden

Durch die Verpuffung waren Fenster und Fassadenelemente bereits teils abgestürzt oder drohten, abzustürzen. Feuerwehrleute entfernten die losen Elemente und sicherten instabile
Fensterrahmen. Eine am Balkon befindliche undichte Gasflasche wurde mittels Drehleiter geborgen und in einem gesicherten Bereich kontrolliert entleert. Anschließend überprüften weitere Atemschutztrupps die angrenzenden Wohnungen, wobei keine Gefährdung festgestellt werden konnte.

Eine Person verletzt

Die Berufsrettung Wien, die mit der Sondereinsatzgruppe vor Ort war, versorgte sechs Personen notfallmedizinisch. Eine weitere Person – der Wohnungsinhaber – wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 11:16 Uhr aktualisiert
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