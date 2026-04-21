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/ ©Gerd Pachauer / BMI
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist eine Polizistin in gelb und ein Auto, das sie aufhalten will.
Bei Kontrollen der Autobahnpolizei in Niederösterreich wurden drei Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen.
A4 / S1 / A2
21/04/2026
Bei Kontrollen

Führerscheine weg: Polizei zieht drei Drogenlenker aus dem Verkehr

Im Bereich der A4, der S1 und der A2 hat die Polizei in Niederösterreich am Montag Drogenkontrollen im Straßenverkehr durchgeführt. Drei Personen mussten ihren Führerschein deshalb auch abgeben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)

Bei diesen drei Personen konnten Beeinträchtigungen durch Drogen, Medikamente sowie Übermüdung festgestellt werden. Sie wurden zur klinischen Untersuchung aufgefordert, die einer der drei aber verweigerte. Bei ihm war der Drogenvortest bereits positiv. Ihnen allen wurde in weiterer Folge der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Drei Lenkern flattern Anzeigen ins Haus

Wie die Polizei berichtet, konnte man auch diverse Drogen in geringen Mengen, illegal besessene Arzneimittel sowie Substanzen, die dem „Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz“ unterliegen, vorfinden und sicherstellen. Die drei Lenker werden nun den zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden sowie der Staatsanwaltschaft angezeigt.

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