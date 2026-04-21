Angestellte verliert erst Baby, soll danach weniger verdienen

Für eine Angestellte aus Niederösterreich hat sich eine Tragödie ereignet. Ihr Baby ist nämlich wenige Tage nach der Geburt verstorben. Danach kamen auch noch Job-Probleme dazu.

Für die Angestellte hat man sich seitens der Arbeiterkammer dann um eine Lösung bemüht.

Für die Angestellte hat man sich seitens der Arbeiterkammer dann um eine Lösung bemüht.

Wie die Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich nun berichtet, sollte die Angestellte nach dem Tod ihres Babys auch bald wieder weitererarbeiten. „Ihr Arbeitgeber verstand zunächst nicht, dass ihr trotzdem eine Freistellung bis zum Ende des Mutterschutzes zustand“, so die Experten, die die Situation als „für alle Beteiligten belastend“ beschreibt.

Angestellte hätte Leitungsfunktion aufgeben müssen

Es hätte sich auch abgezeichnet, dass der Arbeitnehmerin quasi eine „Degradierung“ nach dem Ende des Mutterschutzes bevorstehen würde. Ihre Leitungsfunktion hätte sie wohl nicht mehr weiter ausüben können, erzählt jedenfalls der Bezirksstellenleiter der AK Mistelbach, Rudolf Westermayer.

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AK verhandelt „für alle Beteiligten akzeptable Lösung“ aus

„Der Arbeitgeber hat ihr mehrere Stellen angeboten, wo sie weniger verdient hätte. Wir haben auf ihren Wunsch mit Hilfe des Betriebsrates eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung mit dem Arbeitgeber ausverhandelt“, so Westermayer weiter. Diese sieht eine sechs Monate lange Freistellung für die Betroffene vor. In dieser Zeit braucht sie sowohl Zeitguthaben als auch Resturlaub auf. Danach scheidet sie einvernehmlich aus dem Unternehmen aus, berichtet der Bezirksstellenleiter abschließend.