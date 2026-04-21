Skip to content
Region auswählen:
/ ©Facebook/Thomas Stipsits
auf dem bild von 5min.at ist thomas stipsits zu sehen.
Details gibt Stipsits derzeit nicht bekannt.
Wien
21/04/2026
Betroffenheit

Nach Schicksalsschlag: Thomas Stipsits sagt alle Shows ab

Fans machen sich große Sorgen um Schauspieler und Kabarettist Thomas Stipsits. Dieser hat alle Auftritte und Shows kurzfristig abgesagt - auch die für heute Dienstag angesetzte Show im Wiener Globe. Grund: Ein Schicksalsschlag.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)

Schauspieler und Kabarettist Thomas Stipsits hat alle bevorstehenden Auftritte abgesagt. In einem Facebook-Beitrag am Montag, den 20. April, gab der Publikumsliebling bekannt, dass er seine geplanten Auftritte kurzfristig verschieben muss. Als Grund nennt er einen schweren persönlichen Schicksalsschlag.

Auftritte mit Viktor Gernot im Globe betroffen

Gemeinsam mit dem Kabarettisten Viktor Gernot hätte Stipsits heute Dienstag im Wiener Globe auftreten sollen. Doch daraus wird vorerst nichts. Mehr Details lässt der 41-Jährige jedoch offen.  Stattdessen bat er um Verständnis für die kurzfristige Entscheidung. Fans und Kollegen zeigten sich in den sozialen Netzwerken betroffen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 12:12 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: