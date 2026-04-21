Crash zwischen Motorrad und Auto: 32-Jähriger schwer verletzt

Ein 32-jähriger Wiener Neustädter war bereits am 18. April 2026 gegen 15.45 Uhr mit drei weiteren Motorradfahrern auf der L133 in Kleinzell (Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich) unterwegs. Zur gleichen Zeit kam ihnen eine 65-jährige Autofahrerin aus Niederösterreich entgegen. In einer Kurve ist der Motorradfahrer aber wohl über die Mittellinie gekommen, vermutet die Polizei. In weiterer Folge kam es zum Crash zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 32-Jährige stürzte und musste mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach St. Pölten geflogen werden, heißt es seitens der Polizei abschließend.