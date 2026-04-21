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/ ©Jakub Sisulak/Pexels
Symbolfoto
Symbolfoto auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer.
Der Motorradfahrer ist über die Mittellinie gekommen und mit dem Auto kollidiert.
Kleinzell
21/04/2026
Hubschraubereinsatz

Crash zwischen Motorrad und Auto: 32-Jähriger schwer verletzt

Wie die Polizei nun erst berichtet, wurde ein 32-jähriger Motorradfahrer aus Niederösterreich vor einigen Tagen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)

Ein 32-jähriger Wiener Neustädter war bereits am 18. April 2026 gegen 15.45 Uhr mit drei weiteren Motorradfahrern auf der L133 in Kleinzell (Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich) unterwegs. Zur gleichen Zeit kam ihnen eine 65-jährige Autofahrerin aus Niederösterreich entgegen. In einer Kurve ist der Motorradfahrer aber wohl über die Mittellinie gekommen, vermutet die Polizei. In weiterer Folge kam es zum Crash zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 32-Jährige stürzte und musste mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach St. Pölten geflogen werden, heißt es seitens der Polizei abschließend.

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