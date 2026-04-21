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Vergewaltigungs-Versuch vor Zeugen: Frau konnte sich losreißen
Montagnachmittag, am 20. April 2026 gegen 17.20 Uhr, sind Polizisten zum Bahnhof Stadlau (Wien-Donaustadt) gerufen worden. Dort soll ein Mann zuvor versucht haben, eine Frau zu vergewaltigen.
Der Tatverdächtige wurde von Zeugen in einem Zug angehalten, er soll die Frau zuvor auch attackiert haben, heißt es seitens der Polizei. Das Opfer konnte sich aber mit Hilfe von Zeugen losreißen und wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, seine Identität ist nach wie vor ungeklärt. Gegenüber den Beamten machte er bisher keinerlei Angaben. Die Ermittlungen werden nun vom Landeskriminalamt geführt, heißt es in der Aussendung abschließend.
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