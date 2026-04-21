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/ ©Kat Jayne / Pexels
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist eine Frau, die ihre Hände vor dem Gesicht hat und scheinbar traurig ist. Die Szenerie ist in schwarz-weiß dargestellt.
Ein Tatverdächtiger soll die Frau versucht haben, zu vergewaltigen.
Wien / 22. Bezirk
21/04/2026
Wien-Donaustadt

Vergewaltigungs-Versuch vor Zeugen: Frau konnte sich losreißen

Montagnachmittag, am 20. April 2026 gegen 17.20 Uhr, sind Polizisten zum Bahnhof Stadlau (Wien-Donaustadt) gerufen worden. Dort soll ein Mann zuvor versucht haben, eine Frau zu vergewaltigen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)

Der Tatverdächtige wurde von Zeugen in einem Zug angehalten, er soll die Frau zuvor auch attackiert haben, heißt es seitens der Polizei. Das Opfer konnte sich aber mit Hilfe von Zeugen losreißen und wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, seine Identität ist nach wie vor ungeklärt. Gegenüber den Beamten machte er bisher keinerlei Angaben. Die Ermittlungen werden nun vom Landeskriminalamt geführt, heißt es in der Aussendung abschließend.

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