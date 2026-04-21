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/ ©Montage: LPD Wien
auf dem bild von 5min.at sieht man ein lichtbild eines diebes.
Gegen 2 Uhr Früh hat dieser Mann Anfang März eine Frau bestohlen.
Wien
21/04/2026
Zeugen gesucht

Wer kennt diesen Mann? Fahndung nach Diebstahl in S-Bahn

Lichtbilder eines Diebes wurden jetzt von der Landespolizeidirektion Wien veröffentlicht. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(158 Wörter)

Am 1. März 2026 um 2.05 Uhr stieg das spätere Opfer in Wien Praterstern in Schnellbahn und fuhr Richtung Leopoldau, wo das Opfer eingeschlafen ist. In der Endstation Leopoldau hat der Mann, der auf den Lichtbildern ersichtlich ist, dem Opfer den linken Ärmel der Jacke aufgeschnitten und eine wertvolle Uhr gestohlen.

Uhr ist fünfstelligen Betrag wert

Der Wert der Armbanduhr liegt im niedrigen fünfstelligen Betrag. Der unbekannte Täter hat die Schnellbahn in der Endstation Leopoldau wieder verlassen und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Kürschnergasse ermittelt seitdem in diesem Fall.

das bild auf 5min.at zeigt einen dieb, der zur fahndung ausgeschrieben ist.
©LPD Wien

Zeugen gesucht

Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung der Bilder. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an die Polizeiinspektion Kürschnergasse unter der Telefonnummer 01-31310-64344 erbeten.

Beschreibung des Gesuchten

  • Weiße/Graue Sportschuhe
  • Graue Hose
  • Schwarz-weiß gemusterte Jacke
  • Schwarze Haare
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 12:54 Uhr aktualisiert
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