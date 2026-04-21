Wer kennt diesen Mann? Fahndung nach Diebstahl in S-Bahn

Lichtbilder eines Diebes wurden jetzt von der Landespolizeidirektion Wien veröffentlicht. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am 1. März 2026 um 2.05 Uhr stieg das spätere Opfer in Wien Praterstern in Schnellbahn und fuhr Richtung Leopoldau, wo das Opfer eingeschlafen ist. In der Endstation Leopoldau hat der Mann, der auf den Lichtbildern ersichtlich ist, dem Opfer den linken Ärmel der Jacke aufgeschnitten und eine wertvolle Uhr gestohlen.

Uhr ist fünfstelligen Betrag wert

Der Wert der Armbanduhr liegt im niedrigen fünfstelligen Betrag. Der unbekannte Täter hat die Schnellbahn in der Endstation Leopoldau wieder verlassen und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Kürschnergasse ermittelt seitdem in diesem Fall.

©LPD Wien

Zeugen gesucht

Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung der Bilder. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an die Polizeiinspektion Kürschnergasse unter der Telefonnummer 01-31310-64344 erbeten.

Beschreibung des Gesuchten Weiße/Graue Sportschuhe

Graue Hose

Schwarz-weiß gemusterte Jacke

Schwarze Haare

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 12:54 Uhr aktualisiert